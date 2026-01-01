Пориви на вятъра, надхвърлящи 120 км/ч. и продължили няколко часа снощи, нанесоха сериозни материални щети във Враца.

Кметът на града Калин Каменов съобщи за десетки паднали електрически стълбове и жици, скъсани кабели, счупени дървета и клони, съборени спирки, хвърчащи ламарини, керемиди и стъкла.

Каменов призовава във „Facebook” всички жители на града да не излизат от домовете си, тъй като „обстановката навън е изключително опасна“. Публикацията е направена минути след полунощ.

В нея се казва, че кризисният щаб на Община Враца е в пълен състав и координира действията на терен, както и че екипи на Гражданска защита, БКС, полицията, общинският инспекторат, служители на администрацията реагират на подадените сигнали и предприемат мерки за обезопасяване и отстраняване на опасни обекти.

Работи се и по отстраняването и обезопасяването на скъсани кабели и далекопроводи. Това е и причината на няколко улици в града да няма ток, написа още Каменов. Към поста си той е приложил и телефон, на който хората могат да подават сигнали - 0885 118 857.

Вчера на камера за наблюдение бе заснето едно от падналите дървета, което чупи прозорците на заведение в квартал "Бистрец", за щастие неработещо в този момент. Засега не се съобщава за пострадали.

За днес е обявен жълт код за три области заради снеговалежи и силен вятър, като едната е именно Враца, а другите са Видин и Монтана. В още 11 области на Северна и Източна България също е обявен жълт код, но само за силен вятър.