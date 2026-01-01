Момче е първото бебе за 2026 г. в Отделението по акушерство и гинекология на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“, съобщиха от лечебното заведение.

Бебето е проплакало на 2 януари в 15:20 часа под грижите на екип, ръководен от акушер-гинеколога д-р Венелина Михайлова, акушерка Евшен Мехмедова,неонатолог - д-р Антоанета Тотева, медицинска сестра Жулиета Иванова и санитар Иванка Славкова.

София изпревари Виктория: Най-предпочитаните бебешки имена през 2025 г.

Ивайло Павлинов Петков е първа рожба за майката Михаела Генчева от великотърновското село Присово.

От началото на 2026 година до момента в отделението са се родили 6 бебета.

Екипът на областната болница и Отделението по акушерство и гинекология пожелава на всички деца здраве и щастливо детство, много радост на техните родители!