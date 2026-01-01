В Пловдив въвеждат временна организация на движението заради литийното шествие по случай християнския празник Богоявление, съобщиха от общинското предприятие „Организация и контрол на транспорта“.

Утре (6-и януари) за времето от 12:00 ч. до 14:00 ч., ще бъде спряно движението на пътни превозни средства, с изключение на автобусите от масовия градски транспорт, в централната градска част.

Забранено за автомобили ще бъде преминаването по ул. „Криволак", ул. „Железарска", бул. „Цар Борис III Обединител" - западно платно от кръстовището с бул. „Шести септември" до кръстовището с ул. „Патриарх Евтимий", бул. „Цар Борис III Обединител" - в участъка от кръстовището с бул. „Шести септември" до кръстовището с бул. „България" и бул. „Марица-юг"- от кръстовището с ул. „Никола Войводов" до кръстовището с бул. „Цар Борис III Обединител".

Пловдивският митрополит Николай ще отслужи от 12:30 ч. Велик Богоявленски водосвет на брега на река Марица, срещу Водната палата. Преди това владиката ще освети бойните знамена на Пловдивския гарнизон от 12:00 часа пред катедрален храм „Успение Богородично“ в град Пловдив. След освещаването на знамената на пловдивските поделения, митрополитът ще поведе литийно шествие до река Марица.