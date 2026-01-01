По искане на Софийска районна прокуратура съдът задържа за постоянно 53-годишен мъж, нанесъл телесна повреда на 77-годишната си майка. Това съобщиха от обвинението.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 30 декември 2025 г. около 23,30 часа в апартамент в ж.к. „Гоце Делчев“ в София, обвиняемият е нанесъл множество удари с юмрук в областта на главата на своята майка, както и удари с крака в областта на тялото й. Вследствие на това той й е причинил лека телесна повреда. Деянието е извършено в условията на домашно насилие.

По случая е започнато разследване, за което се предвижда наказание затвор. С постановление на прокурор той е бил задържан за срок до 72 часа. Мъжът е осъждан.

Прокурор е внесъл в съда искане за определяне на постоянен арест спрямо обвиняемия. Състав на Софийски районен съд се е съгласил с искането и му е наложил най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Мярката подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.