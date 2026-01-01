Служители на Tериториалната дирекция на НАП във Велико Търново проверяват активно различни търговски обекти в старата столица.

Контролни дейности, които следят за нарушения, свързани с въвеждането на еврото като единна национална валута, имаше още в първия официален работен ден за 2026-а. Всъщност проверките са започнали през декември, а днес фискалните контрольори бяха в голяма търговска верига.