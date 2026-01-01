Служители на Tериториалната дирекция на НАП във Велико Търново проверяват активно различни търговски обекти в старата столица.
Контролни дейности, които следят за нарушения, свързани с въвеждането на еврото като единна национална валута, имаше още в първия официален работен ден за 2026-а. Всъщност проверките са започнали през декември, а днес фискалните контрольори бяха в голяма търговска верига.
За спекула: НАП санкционира с около 45 000 лв. 69 търговци
"В тази хранителна верига, както и във всички останали обекти, които проверяваме, следим за необосновано повишение на цените. Това, което можем да кажем като данни за великотърновския обхват на Териториалната дирекция на НАП – до 20 декември имаме 150 проверки, имаме 13 акта за необосновано повишение на цените. Вече са връчени и 5 наказателни постановления, които са на стойност 25 000 лева“, обяснява Ана Митова, говорител на НАП.
Тя допълва, че нарушенията са свързани основно с необосновано повишение на цени на различни хранителни продукти. Очакват се и допълнителни документи, за да се изясни дали констатираното на места увеличение е икономически издържано.
Проверките продължават, като ще има подобни и в следващите дни. Служителите на НАП влизат в различни търговски обекти - малки и големи магазини, заведения, атракциони и др.