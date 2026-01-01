Със своя заповед, кметът на община Ракитово обяви утрешния голям християнски празник за неучебен за учениците от четирите училища на територията на общината.
“В нашия край Богоявление е един от най-големите и почитани празници, който винаги е съпроводен от десетки смелчаци, които се хвърлят за кръста. Предстои празничен ден, в който отново шествие ще мине през централните улици на Ракитово, носейки 50-метров трибагреник - традиция, която спазваме вече четвърта година.
Важно е децата ни да знаят традициите, да знаят значението на празника, да следват посланията и да ги предадат на следващите поколения!”, коментира кметът, който за поредна година участва дейно в организацията на празника, съобщиха от Общината.
И тази година, след службата в църквата, шествието ще достигне до местността “Попин дол”, където след хвърлянето на кръста, ще има курбан, осигурен от община Ракитово.
Програма по населени места:
Дорково:
10:00 ч. център - начало на празника
10:30 ч. гостуване на гайдари
11:30 ч. тръгване от църквата към р. Мътница
Костандово:
9:30 ч. начало на служба в църквата
10:30 ч. тръгване от църквата към реката
11:00 ч. хвърляне на кръста
Ракитово:
11:30 ч. - църквата
12:00 ч. тръгване от църквата, минаване през общината, поликлиниката и стигане до “Попин дол”
Часовете са ориентировъчни и са възможни леки забавяния.