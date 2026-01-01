Община Стара Загора осигурява безплатен транспорт за желаещите да се включат или да гледат ритуала за хвърляне на богоявленския кръст и неговото спасяване, което по традиция ще се извърши на Йордановден. Това съобщиха на сайта си от местната администрация.

Безплатният транспорт ще тръгне в 11:40 ч. от подлеза на Регионалната библиотека „Захарий Княжески“.

За втора поредна година на Богоявление, 6 януари, ритуалът по хвърлянето на богоявленския кръст в Стара Загора ще се състои в малкия басейн за скоростен радио и корабомоделизъм, разположен южно от езерото „Загорка“ в едноименния парк.