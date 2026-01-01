Клисурският манастир "Света Петка" се намира в покрайнините на столицата, на 8 километра от курортния град Банкя, северозападно от село Клисура. До манастира води асфалтов път.

В първоначалния си вид Клисурският манастир "Света Петка" е бил построен на древен път, свързващ София с Брезник. Малко се знае за историята на манастира, чийто архиви и библиотека са изгорели при голям пожар през втората половина на миналия век. Повечето сведения се черпят от легендите и преданията, съхранили се през вековете.

Трудно е да се посочи точната година на основаване на манастира, като легенда свързва началото му с времето на Второто българско царство. През 1238 година цар Иван Асен II пожелал мощите на Света Петка Българска да бъдат пренесени в тогавашната столица Търново. Когато литийното шествие спряло за почивка тук, мястото било осветено от нетленното тяло на светицата, след което, живеещите наоколо християни построили църква, а по-късно бил основан и манастир.

Причина за липсата на сведения, свързани с историята му, е голям пожар, унищожил архива и библиотеката през средата на миналия век, както и рухването на старата манастирска църква. Впоследствие, пристигналата насам, след дълъг период на странстване руска схимонахиня Мария Магдалена, години наред отдава своите сили, всеотдайност и труд за възстановяване на духовното огнище. Тя остава тук завинаги и завършва земния си път през 1978 година като схиигумения, след като вече е успяла да привлече вниманието на монашеската общност и вярващите от региона.

В днешно време Клисурският манастир "Света Петка" е действащ. Вътрешността на манастира е покрита със сравнително нови стенописи, изписани с ярки –колоритни и живи цветове. А заедно с допълнението от библейски цитати и текстове, тук усещането на посетителя за духовна сила, чистота и святост неизменно се подсилва.

От януари 2025 година до манастира е разкрита директна линия на градския транспорт - автобус № 46 спира пред манастира, като през делничните дни извършва седем курса, а през уикенда шест. До манастира се стига и с автобус № 49 от метростанция Сливница, от разклона на последната спирка напряко по указателните табели нагоре през пасбището или наляво по велоалеята по заобиколен и по-полегат маршрут.

