Всякакво партньорство или дори споделяне на съдържание на ДВ ще бъде преследвано от закона в Русия. "Това няма да ни спре", коментира генералната директорка на ДВ Барбара Масинг.

Руската прокуратурата класифицира Дойче Веле (ДВ) като "нежелана организация", съобщават руски медии. Решението е взето по искане на Държавната дума - руския парламент, пише Deutsche Welle .

Така германската международна медия попада в списъка, в който вече бяха включени медии като "Свободна Европа", "Белингкат" и КОРЕКТИВ, както и организации като "Репортери без граници".

ДВ ще продължи да предоставя съдържание на руски

Според настоящото руско законодателство всякакво сътрудничество с "нежелани организации" е престъпления и може да бъде наказано с глоби или дори затвор. Споделянето дори на публикации на подобни организации се смята за незаконно.

Генералната директорка на ДВ Барбара Масинг определи решението на руските власти като пореден знак, че Кремъл иска напълно да сломи свободата на мнение в страната. "Русия може да ни обяви за нежелана организация, но това няма да ни спре", подчерта Масинг.

"Последният опит да се заглушат свободните медии подчертава явното незачитане на свободата на медиите от страна на руския режим и разкрива страха му от собствените му граждани - тези, които търсят информация, мислят критично и са жадни за знания. ДВ ще продължи да предоставя журналистическо съдържание, което позволява на хората да формират собствено мнение", допълни Масинг.

Руското издание на ДВ достига до все по-голяма аудитория

Това е поредната стъпка в атаката на Кремъл срещу ДВ. Още през март 2022 година медията бе обявена за "чуждестранен агент", а преди това бе свалена от ефир. Екипът на студиото в Москва беше принуден да напусне страната, а достъпът до сайта на медията бе ограничен на територията на Русия.

ДВ продължава да произвежда рускоезична новинарска програма, както и сатиричното шоу "Заповедник", което се заснема в Рига, Латвия. Към 2025 година рускоезичното издание на ДВ достига до 10 милиона потребители седмично.

От март 2024 година рускоезичната програма на ДВ е част от пакета "ТВ Свобода" на "Репортери без граници", който включва около 20 независими рускоезични телевизии и радиостанции, които се излъчват чрез сателитите Hot Bird.

ДВ разчита все повече и на дигиталните платформи и услуги, които заобиколят цензурата - като VPN, браузъра Tor и приложението на медията. "Въпреки цензурата и блокирането на нашите услуги от страна на руското правителство, рускоезичната служба на ДВ достига до повече хора от всякога", коментира в тази връзка Барбара Масинг.

Днес ДВ предлага независима информация на 32 езика

"Ще продължим да отразяваме независимо агресивната война срещу Украйна и други теми, за които в Русия има малко информация. Целта е хората да могат хората да си съставят собствено мнение", допълва тя.

Днес ДВ предлага съдържанието си на 32 езика навсякъде по света. Програмите на медията достигат до 337 милиона потребители всяка седмица.