Митническите служители на ГКПП „Капитан Андреево“ задържаха общо 166 800 къса (8 340 кутии) контрабандни цигари при две отделни проверки на превозни средства, влизащи в страната от Турция.

Първият случай е от 8 декември, когато на пункта пристига товарен автомобил с турска регистрация. Шофьорът – турски гражданин, е представил документи за превоз на мебели и лично имущество от Турция за Германия. След извършен документален контрол и претегляне на осовото натоварване митническите служители селектират камиона за проверка с рентгенова апаратура, при която са отчетени необичайни плътности в товарното помещение.

В хода на последвалите контролни действия е установено, че освен декларирания товар в камиона се превозват кашони, пълни с цигари. Открити и иззети са общо 93 400 къса (4 670 кутии) цигари без български акцизен бандерол.

Вторият случай е от 12 декември при проверка на микробус, влизащ в страната от Турция. Водачът и още петима пътници – румънски граждани, са заявили, че не пренасят стоки за деклариране. При последвалата физическа проверка в превозваните мебели – четири табуретки и една ракла, митническите служители откриват 73 400 къса (3 670 кутии) цигари без акцизен бандерол.

Тютюневите изделия са задържани, а на нарушителите са съставени актове по Закона за митниците.

От началото на годината до момента митническите служители на МП „Капитан Андреево“ са задържали над 30 милиона къса контрабандни цигари.