Традицията за хвърляне на кръста на Йордановден беше спазена и на българската антарктическа база „Св. Климент Охридски" на остров Ливингстън, съобщиха от Българския антарктически институт (БАИ).

Светият кръст беше хвърлен в ледените води на Южния океан най-възрастния участник в 34-тата българска антарктическа експедицията - Анастас Абаджиев. Шестима души влязоха във водата, като Александър Найденов успя да извади кръста, съобщават от БАИ.

Ритуалът се проведе при спазване на необходимите мерки за безопасност и в присъствието на членовете на базата, се отбелязва в информацията.

Ръководителят на българската антарктическа база Камен Недков съобщи от Националния пресклуб на БТА там, че ритуалът за Богоявление ще бъде спазен. В българската базата „Св. Климент Охридски" са посрещнали и новата 2026 г.

Капитанът на българския научноизследователски кораб „Св .св. Кирил и Методий" Радко Муевски съобщи за БТА, че Йордановден ще бъде отбелязан и на борда на плавателния съд, който е край бреговете на остров Кинг Джордж. Той обясни, че предстои да осъществи трансфер на испански и български учени до научноизследователските бази на остров Ливингстън.