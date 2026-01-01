Младежи задигнаха куче в Симеоновград, съобщиха от полицията.

На 6 януари 60-годишна собственичка на животното от порода „Белгийска овчарка“ е подала сигнал за липсата му. Тя посочила, че от къщата ѝ на улица „Раковски“, след издърпване и сваляне на оградата, е отмъкнато кучето, което било в клетка.

Извършителите са установени - двама на 21 и 18 години. В Хасково също е заловен непълнолетен извършител на кражба. Момче на 13 г. е откраднало пиратки и сладки неща за 150 лева от хипермаркета.

В управлението в областния град са доведени и две сестри - на 15 и 13 г., укрили в чантите си дрехи от магазин, намиращ се на булевард „Раковски“.