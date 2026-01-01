Жителите на село Иваново, Русенско, ще отпразнуват именния ден на населеното място с чаша вино и празнично хоро, разказа за БТА заместник-кметът на Общината Пламен Дончев.

Празничната програма включва музикални изпълнения на читалищни самодейци. Ще има също оркестър, а най-възрастният именик и именичка в селото ще получат подарък от кметската управа.

Ивановден е, какво да сложим на обредната трапеза

Дончев каза, че това са Иван Недков на 77 години и 87-годишната Иванка Христова. Те ще получат икона и спален комплект. Отделно, коледарите организират и традиционното къпане на своя цар, което ще се състои в подножието на Ивановските скални църкви.

Дончев разказа още, че има няколко версии за името на селото. Една от тях е свързана с Иван Александър, а друга с Иван Асен II. Според трета - населеното място носи името на румънския чифликчия Иван Кузма, като до 1920 г. селото се е наричало Иван чифлик.