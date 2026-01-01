Сливенски пожарникари спасиха мъж на 70 години при пожар в жилище на ул. „Йосиф Щросмайер“ в Сливен, съобщиха от Областната дирекция на МВР.



Сигналът е подаден от съседи в 20,11 часа на 6 януари. Предполага се, че пожарът е възникнал заради неправилно ползване на отоплителен уред – поставени мебели в близост до печка на твърдо гориво.

Възрастният човек се е опитал да загаси пожара и е вдишал дим. Пристигналите на място екипи са успели да изведат мъжа от помещението и да го предадат на спешен екип.

Пострадалият е бил обгазен и дезориентиран, откаран е в болница.



Огънят е овладян от два екипа на пожарната в Сливен. Унищожени са мебели, хранителни продукти и 120 кв. м. опушени стени.