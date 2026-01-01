Не са добри условията за туризъм в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст.

Вали дъжд, на по-високите места - мокър сняг, има облачност и мъгла, както и силен вятър. Прогнозите са лошото време да се задържи и през утрешния ден.

От ПСС препоръчват туристите да проверяват кои от съоръженията по курортите работят, тъй като заради по-топлото време снежната покривка по пистите намалява.

Над планините ще бъде предимно облачно и ветровито, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Ще има валежи от дъжд, значителни в южните райони на Рило-Родопската област, Беласица и Огражден. Над около 1800 метра валежите ще са от сняг. Ще духа силен до бурен вятър от югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра - около 3°.

Оранжев и жълт код за силен вятър, дъжд и поледици на Ивановден (КАРТА)

Оранжев код за опасно време е обявен в област Кърджали за силен вятър с пориви до 20-24 m/s и количества валежи от 35-65 mm за 24 часа в община Кирково, а в останалите общини в областта 20-35 mm за 24 часа.

За областите Видин, Враца и Монтана е обявен жълт код за поледици и снежна покривка до 10 см.

За областите Смолян и Благоевград е обявен жълт код за валежи, а количествата ще достигат 20-35 mm за 24 часа и силен вятър с пориви до 20-24 m/s.

За областите Габрово, Велико Търново, Търговище, Шумен, Ямбол, Стара Загора, Бургас, Варна, Добрич, Силистра, Разград и Сливен е обявен жълт код за силен вятър с пориви до 20-24 m/s.