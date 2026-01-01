Мотоциклетист е в тежко състояние след катастрофа в Димитровград, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 6 януари. На булевард „3 март“ се е движил 32-годишен шофьор.

На кръстовището с булевард „Хр. Ботев“ се е престроил за завиване на ляво и на зелен сигнал на светофара, е потеглил и не е пропуснал насрещно движещият се, но неправилно престроен за завиване на мотоциклет, управляван от 26-годишен мъж.

Мотоциклетистът е настанен в болница в Пловдив - с опасност за живота.