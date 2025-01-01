/ БТА

Американският режисьор Роб Райнер и съпругата му бяха открити мъртви в дома си в Южна Калифорния, съобщиха Ен Би Си и Си Ен Ен.

Полицията в Лос Анджелис потвърди, че двама души са открити мъртви в дома на режисьора на „Когато Хари срещна Сали“, но не потвърди публично самоличността им на пресконференция в неделя вечерта.

Полицията разследва „очевидно убийство“, след като двама души бяха открити мъртви в дома на режисьора и актьор Роб Райнер в Лос Анджелис.

Пожарникари са били извикани в къща в квартал Брентвуд в Лос Анджелис в неделя следобед, където са открили 78-годишен мъж и 68-годишна жена, съобщи пожарната служба на Лос Анджелис. И двамата са били обявени за мъртви в дома.

Властите не са ги идентифицирали веднага, нито са уточнили обстоятелствата около смъртта им.

Роб Райнер е на 78 години, а съпругата му Мишел е на 68.

Райнер е известен холивудски режисьор, чиито филми включват класики като „Принцесата булка“, „Когато Хари срещна Сали“ и „Това е гръбначномозъчна пункция“.

Говорител на пожарната служба на Лос Анджелис каза пред Би Би Си, че са получили обаждане около 15:38 местно време (23:38 GMT) за медицинска помощ за дом на Чадбърн Авеню.

Брентууд е луксозен квартал в Лос Анджелис и дом на много известни личности.

Детективи от отдел „Грабежи и убийства“ от полицейското управление на Лос Анджелис също са се отзовали на място и са започнали разследване за това, което те нарекоха „очевидно убийство“.

След като са влезли в жилището, полицията съобщи, че е открила двама починали. Самоличността им все още не е потвърдена.

Властите също не са предоставили допълнителни подробности за обстоятелствата около смъртта.

Райнер, който е бил телевизионна звезда през 70-те години на миналия век, играейки „Мъртъвец“ в новаторската комедия „Всички в семейството“, е бил женен за актрисата Пени Маршал от 1971 до 1981 г. Той е осиновил дъщерята на Маршал, актрисата Трейси Райнер.

 

 

По-късно, през 1989 г., той се жени за Мишел Райнер, актриса и фотограф. Двойката има три деца - Джейк, Ник и Роми. 

