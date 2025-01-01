След четири месеца упорита кашлица 32-годишна жена от Шанхай решила да потърси медицинска помощ. Тя отделяла кървави храчки два до три пъти дневно. Месец преди появата на кашлицата е страдала и от продължителна треска, достигаща 38,3 градуса.

Лекарите първоначално поставили диагноза еозинофилна пневмония – рядко заболяване, при което определен тип бели кръвни клетки се натрупват в белите дробове и предизвикват възпаление. Пациентката била лекувана със стероиди, но два месеца по-късно кашлицата не отшумяла. Компютърна томография показала повтарящи се лезии в белите дробове и тя била прехвърлена във втора болница. Там лекарите направили неочаквано откритие.

При преглед на медицинската ѝ история станало ясно, че жената редовно консумира морски дарове, включително жаби, които е яла напълно сурови. Кръвен тест установил наличие на антитела срещу ларвите на Spirometra mansoni – тения, разпространена в Източна Азия, която се предава основно чрез консумация на заразени сурови жаби, съобщава „Лайв Сайънс“.

Обикновено ларвите на този паразит остават в подкожните тъкани на гостоприемника, а проникването им в белите дробове, както в този случай, е изключително рядко. Пациентката дори предоставила жаба от своя регион, която след дисекция се оказала носител на същите ларви.

Жената била лекувана с празиквантел – антипаразитен медикамент, използван срещу различни видове червеи. Още след пет дни кашлицата значително намаляла – първият осезаем признак на подобрение след месеци на постоянни симптоми. Двадесет дни след постъпването ѝ във втората болница контролна компютърна томография на гръдния кош потвърдила напредъка: наблюдаваните по-рано лезии, свързани с възпаление и миграция на паразити, били в процес на отшумяване, макар и все още налични.

Лекарите назначили втори курс на лечение с празиквантел. Пет месеца след неговото приключване нов кръвен тест показал, че антителата са спаднали до много ниски нива, броят на белите кръвни клетки се е нормализирал, а образните изследвания на белите дробове остават стабилни без нови лезии. Медиците преценили, че допълнително лечение не е необходимо.

Според публикувания медицински доклад това е първият документиран подобен случай в Шанхай. В по-голямата част от инфекциите със Spirometra mansoni паразитът засяга подкожните тъкани, а миграцията на ларвите към вътрешни органи се смята за изключителна рядкост.