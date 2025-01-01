Австралийският премиер Антъни Албанезе заяви, че неговото правителство подкрепя въвеждането на по-строги закони за контрол над оръжията, след като при нападението с огнестрелно оръжие на плажа Бонди в Сидни загинаха 15 души, предадоха Франс прес и Ройтерс.

"Правителството е готово да предприеме всички необходими мерки. Това включва по-строги закони за огнестрелните оръжия", заяви Албанезе.

Полицията потвърди, че един от нападателите е притежавал законно шест оръжия, припомня АФП.

По-строгите мерки, които се обмислят, може да включват ограничения на броя на огнестрелните оръжия, които един индивид може да използва или за които може да има разрешителни, както и периодичен преглед на разрешителните, отбелязва Ройтерс.

Най-малко 38 души все още се намират в болници след нападението вчера, при което двама души стреляли безразборно по намиращите се на плажа, които отбелязвали еврейския празник Ханука, съобщава Асошиейтед прес. Сред жертвите има 10-годишно момиче, равин и оцелял от Холокоста.

Ужасът на най-популярния плаж в Австралия е най-тежкото нападение от близо три десетилетия в страната, известна със строги закони за контрол над оръжията, насочени предимно към изтеглянето на автоматичните пушки от обръщение. Нападението провокира въпроси дали лидерите на страната са направили достатъчно, за да ограничат нарастващия антисемитизъм.