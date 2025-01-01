Министерството на външните работи осъди терористичния акт срещу участниците в отбелязването на първия ден на еврейския празник Ханука в Сидни.

"Изказваме искрени съболезнования на роднините и близките на загиналите и изразяваме надежда за бързото и пълно възстановяване на пострадалите", гласи официална позиция на ведомството.

Оттам посочват, че религиозната нетърпимост, екстремизмът и етническата омраза са в противоречие с основните ценности и принципи на човечността.

"Тази поредна трагична проява на антисемитизъм напомня за необходимостта от съхраняване на паметта за Холокоста и уроците от него, за да се избегне повторението на подобни престъпления срещу човечеството в бъдеще", пишат от МВнР.

От външно министерство призовават за противопоставяне на всички актове на говор на омраза и престъпления от омраза, в това число на тези, мотивирани от антисемитизъм.