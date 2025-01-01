Мъжът, който рискува живота си, за да изтръгне оръжието на един от нападателите на плажа Бонди в Сидни, Австралия, е бил прострелян два пъти, съобщи негов близък.

По информация на 7NewsAustralia името му е Ахмед Ал-Ахмед – 43-годишен собственик на магазин за плодове.

Стрелба на популярния плаж Бонди в Сидни взе 12 жертви

Баща на две деца, героят от Съдърланд е бил прострелян два пъти в суматохата и е преминал операция, предаде TheTelegraph.

Братовчед му Мустафа сподели пред местни медии, че Ахмед няма никакъв боен опит и просто е минавал наблизо, когато решил да се намеси.

Най-малко 12 души са загинали, а 29 са ранени при стрелбата, открита по време на събитие по повод отбелязването на еврейския празник Ханука.