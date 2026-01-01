Стрелба е отекнала в района на президентския дворец "Мирафлорес" в Каракас вчера около 20 ч. местно време (00 ч. по Гринуич днес), предаде Франс прес, като се позова на очевидци.

Според тях неидентифицирани дронове са прелетели близо до двореца, предизвиквайки стрелба от охранителните екипи на страдата.

Инцидентът се е разиграл два дни след залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро от американски военни по време на зрелищна атака в столицата Каракас. Кадри от инцидента се завъртяха в социалните мрежи.

Мадуро се обяви за невинен по обвинения в наркотероризъм, делото продължава през март

Малко след това официален източник заяви за Франс прес, че в центъра на Каракас са прелетели дронове без разрешение и затова полицията е стреляла предупредително по тях, но не е имало сблъсък и страната е напълно спокойна.

По-рано днес стана ясно, че венецуелската полиция е започнала да издирва лица, които са подпомогнали осъществяването на американската операция за ареста на Николас Мадуро от американски специални части. Това става ясно от указ за обявяване на извънредно положение, влязъл в сила в събота, но публикуван в пълния му вид едва вчера, предаде ДПА.

Опозиционната лидерка Мария Мачадо се връща във Венецуела „възможно най-скоро“

Той гласи, че всички полицейски звена на федерално, щатско и общинско равнище са получили инструкции да издирват лица, които са подпомогнали американската операция.

По-рано няколко американски медии съобщиха, че по време на операцията американските военни очевидно са получили съдействие на място. Според тези информации един човек от близкото обкръжение на Мадуро е заподозрян, че постоянно е предавал информация за местонахождението му.

Междувременно венецуелският журналистически синдикат – Националният съюз на работещите в пресата – съобщи, че за кратко са били задържани 14 репортери. По-късно организацията уточни, че всички журналисти вече са били освободени.