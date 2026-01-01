Евродепутати от комисията на Европейския парламент по заетост и социални въпроси ще посетят България от 7 до 9 януари, за да се запознаят с грижите за децата и за разговори с представители на властите и неправителствени организации.

Тримата евродепутати в делегацията са Естел Кьолманс (Социалисти и демократи, Белгия), Христо Петров ("Обнови Европа"/"Демократична България") и Валери Дьово ("Обнови Европа", Франция), се уточнява в съобщение на парламентарната комисия.

Евродепутатите ще присъстват на срещи за промените в системата за детски грижи и разговарят с представители на УНИЦЕФ.

В Пазарджик те ще посетят заведения за социални услуги за деца и семейства, както и за деца с увреждания. Те ще гостуват и на център за временно настаняване край София за млади хора на възраст между 14 и 18 години, особено бежанци и жертви на трафик на хора, се допълва в съобщението.