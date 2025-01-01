Депутатът в Европейския парламент Христо Петров, изпестен като Ицо Хaзaрта, през изминалата седмица организира в сградата на институцията в Страсбург фотоизложба „Корени и криле за деца и семейства в България“.

Експозицията включваше 23 портрета на деца, пресъздаваща емоционални моменти от ежедневието на приемните семейства и осиновителите. Зад всяка фотография стои историята на дете, историята на родител, уловени от обектива на фотографа Николай Тенев.

БТА/Бойчо Попов

Изложбата бе открита на 25 ноември от вицепрезидента на Европейската комисия и комисар по социални права и умения, качествени работни места и подготвеност Роксана Минзату. На откриването присъстваха родители и експерти от фондация Code Participation.

„Алтернативната грижа не е просто политика, а засяга реални деца и реалния живот. И това е доста очевидно тук. Някои от историите са по стените, но има още хиляди, които може би никога няма да видим. Всяко дете заслужава да има любящи родители. И макар алтернативите понякога да са необходими, те трябва да служат на най-добрите интереси на детето“, каза Минзату.

Пред БТА Христо Петров посочи, че се радва да продължи темата, по която е работил в България от края на 2021 г. - децата от уязвими групи. „И какво по-ясно послание и по-ясна гледка от тези снимки. Когато говорим за осиновяване, винаги е имало подкрепа. Но и винаги излиза нещо по-важно. Нашата работа е постоянно да напомняме на хората и да се стремим тя да не изчезва от полезрението и да е постоянно на дневен ред“, каза Петров.

Той допълни, че когато си евродепутат и всеки ден чуваш за конкурентоспособност и отбрана, е твой дълг да напомняш, че всъщност има едни деца, и ако помогнеш за тяхното образование, и да растат в сигурна семейна среда, това не е социален харч, а е инвестиция. И всяка минута, прекарана в семейството или в средата, която е добра за тях, ги отдалечава от улицата и престъпността, и всичко лошо, което бихме могли да платим на стократно по-висока цена няколко години по-късно, каза още Христо Петров.

