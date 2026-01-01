Русия наложи забрана за влизане в страната за 28 канадски граждани, чиято дейност е насочена към насърчаване на неонацистка идеология, заяви руското министерство на външните работи, цитирано от ТАСС.

„В отговор на обявените по-рано от Отава незаконни антируски ограничения, се въвежда постоянна забрана за влизане в Русия за 28 канадски граждани, чиято дейност в структури и организации от пробандеровски тип е насочена към разпространение на престъпната неонацистка идеология, проповядвана в момента от киевския режим“, се казва в изявлението на ведомството.

Външното министерство също така добави, че „тези лица, игнорирайки историческите факти и истината за събитията от Великата отечествена война, се опитват да укрепят връзките на Канада с най-радикалните и непримирими националистически сили в Украйна“.

„Допълнително потвърждение на тази тенденция е днешното назначаване на бившия министър на външните работи и вицепремиер на Канада Кристия Фрийланд, внучка на привърженика на Хитлер Михайло Хомяк, на поста съветник на Владимир Зеленски по въпросите на икономическото развитие“.

Сред включените в руския списък са ръководителят на канадската Асоциация на НАТО Робърт Бейнс, членът на съвета на директорите на Украинския национален фонд Виктория Карпяк, активистката на Канадския украински конгрес Стефания Романюк, президентът на Украинската младежка асоциация на град Хамилтън Лариса Заричняк, както и изпълнителният директор на „Консорциума по въпросите на изследването и преподаването на Гладомора“ към Канадския институт за украински изследвания на Университета на Алберта Марта Базюк.