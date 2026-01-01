Опити за измами по телефона са регистрирани на територията на община Каспичан днес, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Шумен Ася Йорданова.

В полицейския участък в града местни жители са споделили за обаждания по телефона. В част от случаите непознати са ги заплашвали на стационарните им телефони. След това е следвало обаждане, в което непознати се представяли за полицейски служители и са искали от хората, включително и от работещи в местната администрация - да им диктуват данни от свои документи, уточни за БТА Йорданова.

По думите ѝ всички жители на община Каспичан, които са получили подобни обаждания, са разбрали, че става дума за измама и са прекратили разговорите, без да бъдат въведени в заблуждение.

За нов сценарий с телефонни измами предупредиха от полицията в Шумен

Телефонните измамници са изключително находчиви и прилагат всякакви сценарии да въведат хората в заблуда. „Всеки може да ви се представи по телефона за всякакъв. Стане ли въпрос за пари или искат информация за вас и ваши близки- бъдете сигурни, че става дума за телефонна измама“, предупреждава Йорданова.

От полицията в Шумен напомнят на гражданите също така да не предоставят лични данни на непознати, още повече по телефона, както и да не съобщават данни от разплащателни документи, включително кодове на дебитни и кредитни карти.

Полицията предупреждава за опити за ало измами в Благоевградско

Мъж, нает за транспортна услуга, предотврати телефонна измама и помогна на жена от Шумен да си върне около 5000 лв. и златни бижута в началото на декември 2025 г. От Областната дирекция на МВР предупреждават и за измамни схеми с оферти за стоки на ниски цени, които се търгуват онлайн.