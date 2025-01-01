Полицията предупреждава за неуспешни опити за телефонни измами на територията на Благоевград, съобщиха от ОД на МВР.

Получените сигнали са за това, че представящи се за униформени непознати лица въвеждат в заблуждение жители на града, като им търсят парични суми за залавяне на телефонни измамници.

Органите на реда призовават жителите на областта за повишено внимание и проява на мнителност по отношение на лица, които чрез телефонно обаждане ги въвеждат в заблуждение с цел получаване на парични суми.

За предотвратяване на подобен вид престъпления, в случай на телефонно обаждане, при което са поискани парична сума, лични данни - име, ЕГН или адрес, както и номера на банкови сметки е необходимо гражданите веднага да се свържат с близки, роднини или съседи и веднага да позвънят на тел. 112.