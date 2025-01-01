/ istock

Полицията предупреждава за неуспешни опити за телефонни измами на територията на Благоевград, съобщиха от ОД на МВР.

Получените сигнали са за това, че представящи се за униформени непознати лица въвеждат в заблуждение жители на града, като им търсят парични суми за залавяне на телефонни измамници.

Органите на реда призовават жителите на областта за повишено внимание и проява на мнителност по отношение на лица, които чрез телефонно обаждане ги въвеждат в заблуждение с цел получаване на парични суми.

За предотвратяване на подобен вид престъпления, в случай на телефонно обаждане, при което са поискани парична сума, лични данни - име, ЕГН или адрес, както и номера на банкови сметки е необходимо гражданите веднага да се свържат с близки, роднини или съседи и веднага да позвънят на тел. 112.

