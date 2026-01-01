Пореден ден с жълт код заради силен вятър в някои области у нас.

Облачността ще се задържи значителна. На места, главно в Дунавската равнина и Рило-Родопската област, ще има превалявания от дъжд. Вятърът в източната половина от страната и на север от планините ще е умерен и временно силен от юг-югозапад; температурите там ще се задържат високи, максималните – между 14° и 19°. В по-голямата част от Дунавската равнина ще духа слаб северозападен вятър и видимостта временно ще се подобри. Температурите там ще останат без съществен дневен ход и максималните ще са между 2° и 7°. В София максималната температура ще бъде около 15°.

Скрийншот/НИМХ

облачността ще е значителна. Ще духа умерен, временно силен и поривист вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 15° и 18°. Температурата на морската вода е 9°-11°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.ще преобладава облачно време. На места ще има валежи от сняг, под 1800 метра – от дъжд. Ще продължи да духа силен и бурен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра – около 3°.

В сряда ще преобладава облачно, в равнините и мъгливо време. На места ще има валежи, предимно от дъжд. Вятърът в източната половина от страната ще е умерен и силен от юг-югозапад; температурите там ще се задържат високи, минималните - до 10°-12°, максималните - до 16°-18°. В северозападните райони ще е почти тихо и там температурите ще останат без съществен дневен ход, близки до 0°, остават и условията за поледици.

През нощта срещу четвъртък и в четвъртък над страната ще премине студен фронт. Вятърът ще се ориентира от северозапад, ще се усили и с него ще нахлува студен въздух. Ще има и валежи, на места значителни, а в Югоизточна България ще са придружени и с гръмотевици; със застудяването до вечерта в много райони дъждът ще премине в сняг.