Украинският външен министър заяви днес, че руските сили целенасочено вземат на прицел американски компании в страната му. Андрий Сибига каза това след удар по предприятие на американски земеделски производител "Бъндж" в град Днипро, Югоизточна Украйна, предаде Ройтерс.

"Тази атака не беше грешка - беше умишлена, тъй като руснаците се опитаха да поразят това предприятие няколко пъти", написа Сибига в платформата "Екс".

"Русия взема на прицел американския бизнес в Украйна системно", отбеляза той и подчерта, че атаката демонстрира "пълното пренебрежение на руския президент Владимир Путин към оглавените от САЩ усилия за мир в Украйна.

По-рано днес за руска атака с дронове в град Днипро (Днепър), при която е било поразено предприятие на компания "Бъндж", съобщи кметът на града Борис Филатов.