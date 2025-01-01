Дълбоко съм шокиран от бруталната атака по време на честванията на Ханука в Австралия. България е солидарна с австралийския народ и еврейската общност, заяви премиерът в оставка Росен Желязков в платформата "Екс".

Мислите ни са с жертвите, техните семейства и първите реагиращи, добави Желязков.

Стрелба на популярния плаж Бонди в Сидни взе 16 жертви

Броят на загиналите при нападението на един от най-известните австралийски плажове достигна 16 души, сред тях е и дете, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на местните власти. Стотици хора се бяха събрали на плажа Бонди в Сидни за събитие за отбелязване на първия ден от еврейския празник Ханука, когато въоръжен нападател откри стрелба срещу тях.