Крайнодесният кандидат Хосе Антонио Каст от Републиканската партия спечели президентските избори в Чили с ясна преднина, показват данните на избирателната служба на страната, цитирани от Франс прес и ДПА.

На втория тур на изборите вчера Каст изпревари Янет Хара, кандидатката на управляващата лява коалиция и членка на Комунистическата партия, с 58,3% срещу 41,7% при 95% преброени гласове във втория тур на изборите в неделя. Хара заяви в "Екс", че е разговаряла с опонента си, за да го поздрави за победата, добавяйки, че "демокрацията се е произнесла ясно и категорично".

Победата на Каст бележи ясен завой надясно в южноамериканската страна, отбелязва ДПА. Фокусът се измести, след като преди четири години бе избран левият президент Габриел Борич с обещанието да намали острите социални различия и да подобри предоставянето на образователни и здравни услуги. Съгласно конституцията, Борич нямаше право да се кандидатира за преизбиране.

Въпросът за престъпността доминираше в предизборната кампания, въпреки че Чили е една от най-безопасните страни в Латинска Америка. Напоследък престъпността в определени райони нарасна.

Янет Хара / БТА/АП

Миграцията също повлия силно на политическата програма, подтикната от притока на хора, бягащи от насилието и бедността в други южноамерикански страни, по-голямата част от тях са от Венецуела. Мигрантите вече съставляват около 10% от населението на Чили.

Каст постави в центъра на кампанията си гарантирането на сигурността на границите на Чили и депортирането на мигранти без легален статут. Той обяви и планове за изграждане на нови затвори.

За да стимулира икономиката, Каст иска да намали корпоративния данък и значително да съкрати публичните разходи.

Той е роден в семейство на немски имигранти. Баща му, член на нацистката партия от Бавария, се премества в Чили след Втората световна война и по-късно основава фабрика за месо и колбаси. 59-годишният Каст е ревностен католик и баща на девет деца.

На първия тур, проведен на 16 ноември, 51-годишната бивш министърка на труда Хара спечели с почти 27% от гласовете. 59-годишният Каст се класира втори с 24%, но успя да мобилизира гласовете на победените си опоненти от десния лагер.

Около 15,8 милиона души имаха право да гласуват в страната, като гласуването е задължително.

Очаква се Каст да встъпи в длъжност на 11 март 2026 г. Той ще е най-десният президент, който Чили е имала от диктатурата на Пиночет, продължила до 1990 г., отбелязва АФП.

В речта си по повод победата Хосе Антонио Каст заяви: "Чили спечели. Надеждата да се живее без страх спечели".

"Чили се нуждае от ред – ред по улиците, в държавата, в приоритетите, които са били загубени", обяви Каст в дългата си реч, в която включи обичайните си теми за твърда борба с престъпността, но без обичайните остри нападки. Когато поддръжниците му го прекъснаха, за да освиркват Хара, той ги прекъсна, като извика "Уважение!" – коренна промяна в сравнение с поведението му по време на предизборната кампания, отбелязва АП.

Каст заяви, че решителната победа му дава "широк мандат", но подчерта, че това е и "огромна отговорност". "Каним ви на пътешествие за възстановяване на ценностите за един правилен и здравословен живот. Няма да е лесно. Това изисква усилия от всички", добави новоизбраният президент.

Чилийците не са единствените, които искат радикална промяна, отбелязва АП. Победата на Каст е поредната в серия от изборни успехи на десни лидери, които свалиха от власт действащите правителства в Латинска Америка и изведоха на власт десни лидери от Аржентина до Боливия, в момент, когато американският президент Доналд Тръмп се стреми да утвърди американското господство в Западното полукълбо, като в много случаи наказва съперниците си и награждава съюзниците си.

Аржентинският президент Хавиер Милей, радикален либертарианец, близък съюзник на Тръмп, беше първият, който поздрави Каст за победата му. "Левицата отстъпва", написа той в социалните медии, придружавайки публикацията си с карта на всички южноамерикански страни, които наскоро са се обърнали към десни правителства.

Администрацията на Тръмп също бързо похвали Каст. "Под негово ръководство сме уверени, че Чили ще напредне в общите приоритети, които включват укрепване на обществената сигурност, прекратяване на нелегалната имиграция и съживяване на търговските ни отношения", заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио.