„Я да видя има ли изядени, оглозгани, олигавени и изсмукани“ – с тези думи лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов гневен влезе в централата на партията. Там бяха премиерът Росен Желязков, всички министри, депутати и членове на ГЕРБ-СДС. Изказването на Борисов беше предавано на живо на неговата страница във Фейсбук, а поводът бяха изборите в Пазарджик, които предизвикаха огромен отзвук

"Всички си помислиха, че на мой гръб могат да правят каквото искат. Гърбът ми е голям, но хлъзгав! И днес ще се изхлузят. Между другото да честитим на победителите в Пазарджик, на вторите, които толкова се радваха, на третите, на четвъртите, на петите, на шестите – не. Видно е, че от тази сглобка ГЕРБ се класира на шесто място! Сиреч стана това, което говорихме – вкарахме българите в еврозоната, вкарахме ги в Шенген, след 27 години падна мониторинговият механизъм, предоговорихме Плана за възстановяване да върнем поне 2 млрд. евро. Но изглежда, че това в ромските махали в Пазарджик не се отчита. Ръстът на ПП-ДБ там и на „ДПС-Ново начало“ е колосален. Там явно четливо разбират друго. Кметската администрация от едната страна, от другата - другите и вчера един страшен, радостен глъч на победители. Кой е победеният? ГЕРБ! Айде сега, щом ГЕРБ е победен, хващайте се всички победители и оттук насетне те да си карат влака – да видят лесно ли е“, посочи Борисов.

Той посочи, че няма да са „все тия, които ще държат финансовата стабилност, дефицита", за да сме подредена държава. „А вчера Мирчев ми пише есемеси, че са ме изяли, погълнали, ликвидирали... ГЕРБ изчезна, Ново начало е всичко“, сподели Борисов и допълни: „Благодаря, не ни мисли, Мирчев, големи-малки все ще оцелеем по някакъв начин. Ние направихме каквото зависи за историята, в което вие никога не участвахте. Само ни вкарахте в сивия списък за пране на пари при Асен Василев“.

„Не виждам защо да сме параван на всичко, което се случва. Гуцанов обяснява по телевизията, че щял да ни убеждава да се повишат заплатите. Нас ли ще ни убеждаваш? Със 7 милиарда повече сме дали за пенсии и заплати”, посочи още Борисов и допълни: "Благодарност никаква от никой. Напълниха министерствата, на концесия ги взеха. Киселова, например, където види празник на роза, череша, ягода, слива,джанка, на маруля, заминава там да се показва. Камо ли ако има мач, волейбол ако има... то е чудо! 19 депутати има зад гърба си. Откъде накъде? Тя трябва да пита, преди да тръгне".

Повече кворум в парламента няма да правим, закани се лидерът на ГЕРБ и изпрати народните представители от ГЕРБ по родните им места, за да проверят какво става там.

„Не виждам никакво място на ГЕРБ в такова управление. Никакво! Шести сме! Никаква отговорност не нося вече. Шеста сила сме. Не стига, че сме шести, а и пасив, че Дани Митов е министър. Полза виждате ли да стоим в правителството. Ако стоим, ще стоим само формално, повече кворум няма да им правим. Няма да счупим коалицията, но няма и да стоим по този начин“, посочи Борисов.

Борисов коментира, че или Даниел Митов е виновен, или професионалното ръководство. „Един от двамата да си заминава“, допълни той.

„Една година близо крепихме държавата, резултатът е шести, ако караме още три години, ще станем 26-ти, а другите ще растат. Бяхме будала, ама се събудихме с друг акъл“, добави той.

Малко по-късно министър-председателят Росен Желязков отмени насроченото за сряда (15 октомври) заседание на Министерския съвет, това съобщиха до медиите от Правителствената информационна служба.