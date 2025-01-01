Изборите в община Пазарджик, където избират нов общински съвет, протичат относително спокойно. В село Огняново обаче полицията обискира два луксозни автомобила и предполагаеми купувачи на гласове. При опит да бъдат спрени, част от пътуващите в колите избягали. По време на обиска са задържани общо петима души.

До избори в Пазарджик се стигна, след като резултатът от редовния вот през 2023 г. беше касиран. В изборната надпревара участват 23 партии, четири коалиции и две местни коалиции. Избирателите могат да гласуват в 144 секции. Въпреки рекордния брой на кандидатите за Общински съвет, избирателната активност е сравнително ниска. По последни данни от Общинската избирателна комисия 35,09% са хората, които са упражнили правото си на глас.

Частични избори за кмет се провеждат в няколко села в страната

Говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов уточни, че на телефон 112 е подаден сигнал, че в ромската махала на населеното място граждани са спрели два автомобила с пловдивска и старозагорска регистрации, за които се твърди, че се ползват за купуване на гласове. На място са изпратени екипи на Областната дирекция, Районното управление в Пазарджик и жандармерията. Установена са три лица, намиращи се в двете коли. Извършени са лични обиски, както и проверки на превозните средства. На една от колите е установено наличие на стикер, залепен на предното стъкло. " Същият е на неправителствена организация, а не на МВР, каквито спекулации бяха направени по-рано днес ", поясниха от Министерството на вътрешните работи. Двама от избягалите мъже са задържани на територията на село Огняново и с тях също работят служители на полицията. В превозните средства пари не са открити. Пачка от няклоко хиляди лева от петдесетолевки е намерена в чантичката на единия от мъжете, научи NOVA.

"Нищо, открито в тези два автомобила, не ни насочва към евентуално извършено престъпление против избирателните права на гражданите", заяви на брифинг пред медиите говорителят на ОДМВР - Пазарджик. Той поясни, че по случая няма образувано досъдебно произвоство, тъй като липсват законен повод и събрани доказателства.

Стоянов подчерта, че двата автомобила не са собственост на народни представители от определена политическа партия.

15 000 лв. и тетрадка с избиратели: Разбиха схема купуване на гласове в Пазарджишко (СНИМКИ)

От ОДМВР Пазраджик съобщиха за NOVA, че отработват множество сигнали за изборни нарушения. ОИК - Пазарджик е сигнализирала прокуратурата за мъж, който се е представял за длъжностно лице и е прекарал часове в една от секциите. След проверка се оказало, че мъжът не е регистриран нито като застъпник, нито като наблюдател. Появиха се и видеа в социалните мрежи, за които се твърди, че показват купуване на гласове. Повечето от клиповете са публикувани от симпатизанти и членове на партии, които участват във вота. Йосиф Баналиев е един от свидетелите. Той твърди, че е в селото, за да превежда на германски журналисти, отразяващи изборите. Според него мъжете предлагали по 100 лева.

Припомняме, че дните преди вота бяха белязани от няколко полицейски акции. В село Алеко Константиново органите на реда получават сигнал за 60-годишен мъж. В къщата му са открити тетрадка с имена и адреси и 15 000 лева.

Днес пред секциите в селото има опашки. Повечето хора предпочитат да гласуват на хартия, но има и такива, които подават вота си на машина, казва Иван Стефанов, председател на СИК. В някои от секциите е липсвал целият състав, наложило се е да бъдат направени промени.

Хасковско

Частични избори за кмет се провеждат и в Хасковско. Три села избират кой да ги управлява.

Към 16:00 ч. избирателната активностт в населените места стигна близо 50%.

Най-ниска е в Боян Ботево, община Минерални бани, където кандидатът е само един, тъй като другият се е отказал.

В харманлийското Славяново беше подадена и една жалба за неправомерна агитация, която е обявена от общинската избирателна комисия за неоснователна. А почти през целия ден пред изборната секция имаше чакащи да гласуват.

Първоначално трябваше да има избор в 10 кметства, но стана ясно, че в брезнишкото село Велковци кандидати няма и изборът се отложи.