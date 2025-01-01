Частични местни избори за кмет днес се провеждат в няколко населени места у нас. Това са селата Беласица, Столник, Струпец и Хрищени, а в Пазарджик избират нов общински съвет, съобщиха кореспондентите на БТА.

До насрочването на нови избори за общински съвет в Пазарджик се стигна след като на 17 юли Върховният административен съд касира изборите за общински съветници. С решение на съда е потвърдено решението на Административен съд - Пазарджик, с което е обявен за недействителен изборът за общински съветници в община Пазарджик, произведен на 29 октомври 2023 г. и обявен с решение от 30 октомври 2023 г. на Общинска избирателна комисия – Пазарджик, изменено с друго решение от 4 ноември 2023 г. на Общинска избирателна комисия – Пазарджик.

Жителите на петричкото село Беласица (област Благоевград) ще гласуват за кмет. В момента длъжността кмет на с. Беласица се изпълнява временно от Величка Спасова до полагането на клетва на новоизбрания кмет. Решението за нейния избор беше взето на редовно заседание на Общинския съвет в Петрич на 15 май заради оставка на досегашния кмет Велик Филчев. Трима са регистрираните кандидати за кмет на селото, гласуването ще се извършва в две секции.

В село Струпец (област Враца) извънредните избори се налагат, след като кметът Пламен Лалов почина. Според решенията на Общинската избирателна комисия (ОИК) Роман, публикувани на интернет страницата на Централната избирателна комисия, регистрираните кандидати са двама. За изборите са назначени две секционни избирателни комисии.

В село Столник кметът Илиян Милатинов също е починал. На извънредно заседание Общинският съвет в Елин Пелин (Софийска област) беше избрана за временно изпълняващ длъжността кмет на селото Стояна Атанасова. Трима са кандидатите за кмет на селото.

В село Хрищени (област Стара Загора) с решение на Централната избирателна комисия бяха прекратени пълномощията на избраната закмет през 2023 г. Радка Желева. Предсрочното прекратяване на пълномощията ѝ е извършено по предложение на Общинската избирателна комисия поради установяване на несъвместимост за изпълняване на длъжността, тъй като е регистрирана като едноличен търговец. Двама кандидати ще се борят днес за кмет на кметството, съобщиха за БТА от ОИК.

Предсрочни частични местни избори за кметове се провеждат и в три села в област Хасково - Боян Ботево в община Минерални бани, Черногорово в община Димитровград и Славяново в общиха Харманли.

В Боян Ботево претендентът е само един - Вилдан Мехмед. Тя е излъчена от Движение за права и свободи-ДПС. Другият издигнат от инициативен комитет кандидат - Шабанали Мехмед, се отказа от надпреварата. В село Черногорово кандидатите са трима. По реда на тегления жребий за представяне на партиите и коалициите това са Лидия Молева от ГЕРБ, Христина Статева от Движение за права и свободи-ДПС и Петьо Петков, издигнат от инициативен комитет. В харманлийското село Славяново за кмет ще се състезават Николай Балабанов, излъчен от инициативен комитет, и Радко Кьосев от БСП-Обединена левица. Балабанов е бившият кмет на населеното място. Той обаче бе отстранен от поста в края на март т. г. след получени сигнали за несъвместима с длъжността му търговска дейност.