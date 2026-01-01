Съд в Париж ще произнесе присъдата си по делото срещу 10 души, обвинени в кибертормоз над съпругата на президента Еманюел Макрон, Брижит, чрез разпространяване на невярна информация за пола ѝ и инсинуации, свързани с възрастовата разлика между първото семейство.

Връзката между 48-годишния Еманюел Макрон и 72-годишната Брижит, които се запознават, докато тя е учителка по драма в училището му, е обект на силен интерес, откакто той стана президент през 2017 г.

През последните години този интерес се разшири до широко разпространение на невярна информация, която първата двойка реши да не игнорира, а да се бори в съда, предаде АФП.

Те заведоха дело за клевета в САЩ срещу десния американски подкастър Кандис Оуенс, която невярно твърдеше, че съпругата на френския президент е била мъж.

Съдебният процес в Париж е отделен случай, засягащ 10 обвиняеми от различни сфери на живота на възраст между 41 и 65 години, които рискуват условни присъди от три до 12 месеца и глоби до 8000 евро (9300 долара), ако бъдат признати за виновни.

Самата Брижит Макрон не се яви на съдебните заседания през октомври, но след подаването на жалбата си заяви пред разследващите, че твърдението, че е транссексуална жена, е „засегнало силно“ нея и близките ѝ.