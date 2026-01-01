През 2025 г. Гърция, където традиционно можете да намерите много бездомни котки по улиците, беше призната за европейската страна с най-лоши условия за живот на котките.

Междувременно гръцкият остров Сирос от години прави всичко възможно уличните котки да получават всичко необходимо за щастлив и здравословен живот.

Според Daily Mail този уютен остров, разположен в центъра на Егейско море, на 110 километра от пристанището на Пирея, е дом на около 3000 бездомни котки.

От 90-те години на миналия век благотворителни организации като Syros Cats работят за контролиране на популацията, стерилизация и грижа за котки.

Сега организацията кани „здрави, активни и самодостатъчни“ доброволци, готови да се грижат за котките за минимум един месец.

Какво се изисква от кандидатите

В замяна на безплатна стая, закуска и комунални услуги, доброволците ще прекарват пет часа на ден, пет дни в седмицата, като се грижат за спасените котки. Те трябва да платят сами пътните си разходи до острова, както и разходите за храна (обяд и вечеря) през целия престой.

Ежедневните задължения включват почистване на кутии за отпадъци, подстригване, градинарство, улавяне на бездомни котки, помощ с лекарства и транспортиране на болни, ранени или неваксинирани котки до ветеринарен лекар.

Освен това доброволците ще трябва да общуват с посетителите и да правят обиколки на приюта.

По-добри шансове за успех имат кандидати с опит като ветеринарна медицинска сестра или хора, грижели се за бездомни котки.

Въпреки това, доброволци под 25-годишна възраст най-вероятно ще бъдат отхвърлени, защото може да не демонстрират необходимото ниво на независимост и инициативност.

Центърът може да приеме само четирима участници в програмата наведнъж, често от различни части на света, което означава, че кандидатите трябва да бъдат „толерантни и да приемат различията в обичаите, расата, пола и вярванията“.

Въпреки че на всеки доброволец ще бъде предоставена самостоятелна спалня, от тях се очаква да споделят кухня, баня и обща всекидневна с двама или трима други доброволци.

Кандидатурите за доброволчество със Syros Cats за 2026 г. в момента са затворени поради огромен интерес, но благотворителната организация насърчава тези, които все още се интересуват, да следят нейните социални медии за съобщения относно следващия кръг.

След като заявленията бъдат отворени, доброволците трябва да попълнят заявление и да обяснят защо биха искали да бъдат взети под внимание, както и да предоставят кратко описание на предишната работа и съответния опит в грижата за котки.

Благотворителната организация приветства дигиталните номади и дистанционните работници, но те трябва да са подготвени да работят гъвкаво онлайн и извън фиксираното работно време.

Заявления от лица с деца или домашни любимци няма да бъдат разглеждани.