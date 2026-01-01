Потребителската кошница в момента е 52 евро, каза председателят на Държавната комисия за стоковите борси и тържища Владимир Иванов. Това е било състоянието и към 30 декември на миналата година и почти няма изменения, допълни той.

По думите му по отношение на основните хранителни продукти пазарът е в добро състояние, което е свързано изцяло със сезонни проявления и нормално пазарно взаимодействие.

Все още не наблюдаваме така пророкуваните процеси за влияние върху пазара (на влизането в еврозоната - бел. ред.), за някакви несвойствени изменения и други пазарни катаклизми. Всичко, което се изговори в продължение на 3-4 месеца, се оказа, че не е вярно и процесът по въвеждане на еврото върви нормално, каза Иванов.