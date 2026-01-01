Във втория официален работен ден и шести след въвеждане на европрйската валута у нас Координационният център към Механизма за еврото представи актуална информация за дейността си. Председателят на Държавната комисия по стокови борси и тържища Владимир Иванов, който е начело на центъра, изтъкна, че като цяло процесът по въвеждане на еврото върви нормално. Очаква се основната част от наличната партида левове да бъде изтеглена до края на март.

Централните банки в еврозоната ще обменят левове в евро от 1 януари до 2 март 2026 г.

Иванов обясни, че основна цел на центъра е да подпомага дейността на механизма, като информира медиите и обществеността за резултата от контрола на държавните органи.

От 4000 проверки, извършени от КЗП от 1 януари, са образувани 275 административно-наказателни преписки, издадени са 70 наказателни постановления и са сключени 100 споразумения. Броят на констатираните нарушения представлява около 7% от общия брой на извършените проверки, отчете Иванов. Повечето от проверките са извършено съвместно с НАП.

В началото на кампанията проверките на Националната агенция по приходите са над 800. Образувани са 70 броя административно-наказателни преписки, по които са издадени 27 наказателни постановления за 135 000 лева. От 1 до 5 януари са подадени около 400 сигнала, по които се работи.

Над 300 проверки на ден ще се извършат през тази седмица. Те са предвидени за секторите търговия на дребно с хранителни стоки, козметични услуги, платени паркинги, преводи, фитнес зали, езикови курсове и други.

От 8 януари стартират проверки и в зимните курорти.

По думите на изпълнителния директор на НАП Христо Марков процентът на наложените санкции при проверките, свързани с въвеждането на еврото у нас, дава повод да предположим, че нещата се развиват добре, т.е. не се стига до масови нарушения.

"Санкциите не са самоцелни. Глобите са инструмент за наказание на недобросъвестните търговци и за запазване на коректните. Процентът е динамична величина, така че в зависимост от масовите проверки, които в момента се правят, той може да се покачи и на 10 и на 11 процента, обясни още той. По думите му в някои държави този процент е достигнал и до 40 процента", каза Марков, посочвайки като пример Харватия. Според изпълнителния директор на НАП ниският процент на санкциите е показател, че търговците се отнасят добросъвестно.

До юни месец 2026 година банковите институции ще обменят левове в евро по фиксирания валутен курс без никакви такси. Същата услуга ще се извършва и в клоновете на „Български пощи“.