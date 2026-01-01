Перспективата през 2026 г. е много добра, но политическата криза и удълженият бюджет налагат да се спре наемането на войници. Това съобщи пред журналисти министърът на отбраната Атанас Запрянов.

„През миналата година сме провели 24 конкурса и сме приели на служба за една година 1300 души. Стартирахме проектите за модернизация в парламента, но националния план се намира в ЕК, а отзивите са, че 9 от проектите ще бъдат одобрени. Чакаме през февруари съветът да одобри плана и да предложи заемно споразумение за 3 млрд. и 261 милиона“, допълни той.

В условията на политическа криза и удължен бюджет, когато не може да има заеми, то значи, че трябва да минат изборите и да има избрано правителство и парламент, който да одобри такова заемно споразумение.

В тези условия Министерството на отбраната и отбранителният сектор ще трябва да изчакат. От МО заключиха, че таботят с конкретна цел - към 2030 година българската армия да заеме достойно място в Военния баланс на силите в регионален мащаб.