Днес министърът на отбраната Атанас Запрянов ще участва в заседанията на Съвет „Външни работи/Отбрана“ на Европейския съюз и на Направляващия борд на Европейската агенция по отбрана, които ще се проведат в Брюксел.

В рамките на заседанието на Съвета ще бъдат обсъдени въпроси, свързани с военната подкрепа на ЕС за Украйна, в т.ч. доставките на боеприпаси и допълнителните възможности за подкрепа на Въоръжените сили на Украйна. Министрите ще споделят вижданията си относно начините за стимулиране на европейската отбранителна индустрия, включително чрез използването на инструментите „Мерки за сигурността на Европа (SAFE) и чрез засилване на европейския военно-промишлен комплекс“ и Европейската програма за отбранителна индустрия (EDIP). Ще бъдат обсъдени и мерките, които могат да бъдат предприети за противодействие на руския сенчест флот. Министрите на отбраната ще бъдат запознати и с действията, насочени към по-нататъшно укрепване на украинските въоръжени сили чрез Военната мисия на ЕС в подкрепа на Украйна (EUMAM Ukraine).

Форумът ще завърши с дискусия по въпросите на отбранителната готовност на Съюза. Предвижда се министрите на отбраната да обсъдят текущите инициативи в подкрепа на Европейската отбранителна индустриална и технологична база, както и възможностите за сътрудничество с цел преодоляване на недостига на отбранителни способности. Ще бъдат обменени виждания относно изпълнението на Европейската пътна карта за отбранителна готовност до 2030 г. Министрите ще бъдат запознати и с новия подход на Европейската комисия към военната мобилност.