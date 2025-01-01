Президентът на САЩ Доналд Тръмп и неговият колега от Венецуела Николас Мадуро влязоха в поредния остър задочен спор.

Тръмп заяви, че ще бъде по-разумно за Николас Мадуро да си тръгне, предаде Франс прес. Това е ясно послание, отправено към венецуелския лидер в момент, в който САЩ засилват натиска над Каракас, отбелязва агенцията.

"Той ще реши какво иска да прави“, каза Тръмп и в отговор на журналистически въпрос дали целта на Вашингтон е да принуди венецуелския лидер да напусне властта, Тръмп отвърна: „Мисля, че ще бъде разумно от негова страна“.

„Ако той иска да направи нещо, ако се опита да играе твърдо, това ще е последният път, когато изобщо ще може да играе твърдо“, заяви още Тръмп по адрес на Мадуро, цитиран от Асошиейтед прес.

Президентът на САЩ отправи последната си заплаха в момент, в който бреговата охрана на САЩ продължава да преследва санкциониран петролен танкер, който администрацията на Тръмп описва като част от сенчест флот, използван от Венецуела за заобикаляне на американските санкции. Според Белия дом танкерът плава под фалшив флаг и е обект на съдебна заповед за конфискация от страна на САЩ. Това е третият танкер, преследван от бреговата охрана, след като в събота тя задържа кораб под панамски флаг, който според американски официални лица е бил част от венецуелския сенчест флот. Бреговата охрана, с помощта на военноморските сили на 10 декември задържа и друг санкциониран танкер, също част от сенчестия флот от танкери, който според САЩ е превозвал санкционирани товари. Този кораб също е бил регистриран в Панама. След първата конфискация на кораб Тръмп заяви, че САЩ ще наложат блокада на Венецуела.

Тръмп нееднократно е казвал, че дните на Мадуро на власт са преброени.

Миналата седмица Тръмп поиска Венецуела да върне активи, конфискувани преди години от американски петролни компании, като отново използва това като оправдание за обявяването на блокада срещу санкционирани петролни танкери, пътуващи към или от южноамериканската страна.

Вчера американската министърка на вътрешната сигурност Кристи Ноум заяви също, че Мадуро трябва да си тръгне. Пред „Фокс нюз“ тя коментира задържането от САЩ на два кораба на път за или от Венецуела и преследването на трети плавателен съд. „Ние не се задоволяваме да прехващаме тези кораби, ние също така изпращаме послание на целия свят, за да кажем, че незаконните дейности, с които се занимава Мадуро, са нетърпими и че той трябва да си тръгне“, заяви Ноум.

Последва мигновен отговор и президента на Венецуела Николас Мадуро, предаде Франс прес.

Доналд Тръмп би се справял по-добре, ако се съсредоточи повече върху САЩ, отколкото върху Венецуела, посочи Мадуро в телевизионно обръщение.

"Президентът Тръмп би могъл да се справи по-добре в своята страна и по света. Той би се справил по-добре в собствената си страна по икономическите и социални въпроси и би се справил по-добре в света, ако се занимаваше с делата на своята страна. Не е възможно той да посвещава 70 процента от речите и изявленията си и от времето си на Венецуела. А САЩ? Бедните САЩ, които имат нужда от жилища и от работни места, които той да създаде? Нека всеки се грижи за страната си!“, каза още той.

"Честно казано, ако отново разговарям с него (с Тръмп), ще му кажа: „Нека всеки да си гледа вътрешните дела. Тук, във Венецуела, ние се занимаваме с нашите си дела, с венецуелските дела“, допълни Мадуро.

Тръмп и Мадуро проведоха телефонен разговор на 21 ноември. САЩ неотдавна заявиха, че ще въведат морска блокада около Венецуела срещу петролни танкери, които са обект на санкции и които са смятани за част от венецуелския сенчест флот.

От лятото Тръмп разположи и военни кораби в Карибите, обвинявайки Венецуела, че използва петрола си, за да финансира наркотероризъм, трафик на хора, убийства и отвличания – нещо, което Каракас напълно отрича. Мадуро смята, че Тръмп иска да го свали от власт и да завладее петролните запаси на Венецуела, които са най-големите на планетата.

Вашингтон, пък, обвинява Мадуро, че е начело на наркокартел, дефиниран като терористична организация и обяви награда от 50 милиона долара за информация, която ще доведе до ареста на венецуелския лидер. Затова и САЩ прати флотилия от военни кораби в Карибите, сред които и най-големия си самолетоносач. На няколко пъти американски самолети прелетяха покрай венецуелските брегове в последните седмици. Освен това американските сили извършиха и серия от удари по кораби, за които предполагат, че транспортират наркотици в Карибите и в източната част на Тихия океан, при което загинаха най-малко 104 души

Администрацията на Тръмп казва, че целта на тези удари е борба срещу трафика на дрога. Според началничката на канцеларията на Тръмп – Сюзи Уайлс, обаче целта е Мадуро да отстъпи. Тя заяви това в интервю за „Венити феър“. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио пък заяви, че настоящото статукво с венецуелския режим е нетърпимо за САЩ и целта е да се промени динамиката, поради тази причина Тръмп предприема всички тези действия.

Мадуро предупреди в писмо до ООН, че международните пазари могат да понесат последици заради силното военно присъствие на САЩ в Карибския регион и операциите на бреговата охрана на САЩ, насочени срещу санкционирани петролни танкери в района, предаде ДПА. „Енергията не трябва да се превръща в оръжие на войната“, заяви Мадуро в писмо до държавите членки на ООН, което външният министър Иван Хил прочете на пресконференция вчера.

В писмото Мадуро осъжда атаките на САЩ срещу предполагаеми плавателни съдове за трафик на наркотици, за които той твърди, че са довели до смъртта на над 100 души през последните месеци, както и блокадата на петролни танкери, пътуващи към или от Венецуела.

Същевременно във венецуелската столица Каракас десетки мотоциклетисти, дегизирани като карибски пирати, протестираха срещу задържането от САЩ на кораби, транспортиращи венецуелски петрол, предаде Франс прес.

Един от участниците в протестното шествие заяви, че хората са се включили в него, за да порицаят най-големия карибски пират, а именно САЩ. Друг участник заяви, че Венецуела е страна на мира, а САЩ са тези които нахлуват и взимат онова, което принадлежи на друг и го отнасят. Трети участник в шествието нарече Тръмп „Дракула на суровия петрол“, защото бил „вампир, който пиел петрола на други страни“.