Руският президент Владимир Путин разговаря по телефона с венецуелския си колега Николас Мадуро и го увери в подкрепата на Москва за курса на правителството му на фона на нарастващия външен натиск, съобщи Кремъл, цитиран от Ройтерс.

Мадуро е под натиск от страна на американския президент Доналд Тръмп да се оттегли от поста, докато САЩ струпват военни сили в Карибско море.

В изявлението на Кремъл се допълва, че Путин и Мадуро са объдили желанието си да работят върху споразумение за стратегическо партньорство и за изпълнение на различни общи проекти в областта на икономиката и енергийния сектор.