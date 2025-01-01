САЩ наложиха нови санкции срещу Венецуела, като наложиха ограничения за трима племенници на съпругата на президента Николас Мадуро, както и до шест петролни танкера и корабни компании, свързани с тях, докато Вашингтон засилва натиска върху Каракас, съобщи Ройтерс.

Новите санкции срещу Франки Флорес, Карлос Флорес и Ефрейн Кампо бяха наложени ден след като американският президент Доналд Тръмп обяви, че САЩ са конфискували петролен танкер край бреговете на Венецуела, посочва Асошиейтед прес.

В изявление министерството на финансите на САЩ заяви, че налага санкции на шест корабни компании, превозващи венецуелски петрол, както и на шест танкера за суров петрол, които според него "са се занимавали с измамни и опасни практики при превоза и продължават да предоставят финансови ресурси, които подхранват корумпирания наркотерористичен режим на Мадуро", информира Ройтерс.

Четири от танкерите, включително построеният през 2002 г. "H. Constance" и построеният през 2003 г. "Lattafa", плават под флага на Панама, а другите два – под флага на Островите Кук и Хонконг.

САЩ дават 50 млн. долара награда за венецуелския президент Николас Мадуро

Засегнатите от мерките кораби са супертанкери, които наскоро са натоварили суров нефт във Венецуела, според вътрешните транспортни документи на държавната петролна компания PDVSA.

Франки Флорес и Ефрейн Антонио Кампо Флорес, племенници на първата дама на Венецуела Силия Флорес, бяха наречени "наркоплеменниците" след ареста им в Хаити през 2015 г. при операция на американската Агенция за борба с наркотиците (ДЕА). Те бяха осъдени през 2016 г. по обвинения, че са се опитали да осъществят сделка с кокаин на стойност няколко милиона долара, и бяха осъдени на 18 години затвор, но бяха освободени през 2022 г. в рамките на размяна на затворници с Венецуела.

Венецуелското министерство на комуникациите, което отговаря за прессъобщенията на правителството в Каракас, не отговори веднага на искането за коментар.

Мадуро и неговото правителство категорично отричат връзки с престъпността.