Съединените щати удвоиха на 50 милиона долара наградата си за венецуелския президент Николас Мадуро, който е обвинен в трафик на наркотици, на 50 милиона долара. Каракас определи това действие като „жалко“ и „абсурдно“.

Вашингтон, който не признава последните две изборни победи на Мадуро, обвинява лидера на южноамериканската страна, че ръководи банда за трафик на кокаин. „Днес Министерството на правосъдието и Държавният департамент обявяват историческа награда от 50 милиона долара за информация, водеща до ареста на Николас Мадуро“, каза главният прокурор Пам Бонди във видеоклип в социалните медии. „Той е един от най-големите наркотрафиканти в света и заплаха за националната ни сигурност.“ Предишната награда беше определена през януари на 25 милиона долара.

Венецуелският външен министър Иван Гил заяви, че „жалката“ награда за Бонди е „най-абсурдната димна завеса, която някога сме виждали“. „Достойнството на нашата родина не е за продан. Ние отхвърляме тази груба политическа пропагандна операция“, каза Гил в Telegram.

През 2020 г., по време на първия мандат на президента Доналд Тръмп, Мадуро и други високопоставени венецуелски служители бяха обвинени във федералния съд в Ню Йорк по няколко обвинения, включително участие в заговор за „наркотероризъм“.