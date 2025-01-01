Качеството ми на живот от десетилетия зависи не от парите, които получавам, а от средата, в която живея и работя, написа във Facebook Андрей Чорбанов, след като в петък напусна парламентарната група на „Има такъв народ“ (ИТН).

„Още след сформиране на правителството заявих, че последният ден на този парламент ще бъде и последният ден в ИТН. Абсолютното ми несъгласие с този избор на ръководството се сблъска с обещанията пред избирателите за по-добра образователна система, повишени стандарти и финансиране, реформа“, пише още Чорбанов.

По неговите думи чрез неприемането на държавния бюджет за 2026 г., както и неприемането на Закона за училищно и предучилищно образование, по който е работено седем месеца, е разбрал, че става участник в процес, който не харесва. Това беше абсолютно безотговорно и недържавно като проява. За мен отговорното поведение предполага гласуване на държавния бюджет, след като си управлявал през годината, пише още Чорбанов.

Той посочва, че „работата в сферата на науката и образованието е моят единствен приоритет в Народното събрание“ и подчертава, че това е „надпартийна кауза, която не би трябвало да се влияе от чисто политически уклони и пропаганда“. Той допълва, че до последно се е надявал да остане в сила програмата на ИТН, в която е записано, че „образованието и науката са най-важният приоритет за развитието на държавата.“

По думите му решението да не напусне парламента е продиктувано от разбирането, че „веднага надолу по веригата на мое място ще дойде човек, който ще подкрепя този процес, който не е харесван от нашите избиратели“. Чорбанов отхвърля твърденията, че остава народен представител заради възнаграждението, като заявява: „Винаги съм бил финансово независим и съм живял по същия начин, както и сега“, както и че „бях имотен преди парламента, ще си остана имотен и след него“.