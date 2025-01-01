Необходимостта от увеличаване на инвестициите в отбраната и изпълнението на поетите в Хага ангажименти беше акцент в изказването на министъра на отбраната Атанас Запрянов на срещата на министрите на отбраната на страните-членки на НАТО, която се проведе на 15 октомври в Брюксел. Той припомни, че България е получила положителен отговор за финансова помощ под формата на заем по линия на инструмента „Мерки за сигурността на Европа“ (SAFE) и ще го използва за финансиране на проекти, свързани с изграждането на способности за възпиране и отбрана на НАТО. По отношение на дискусиите в Алианса относно справедливото споделяне на разходите министър Запрянов изтъкна, че основният ни приоритет е увеличаването на бюджета за отбрана и реализацията на текущите модернизационни проекти.

Той засегна и необходимостта от противодействие на руските безпилотни летателни системи. Запрянов подчерта, че редица съюзници разполагат с налични системи за борба с дронове, но отговорът на Алианса следва да е неконвенционален и иновативен. „България е силно заинтересована от използването на всички възможности, предоставяни от НАТО, ЕС и на двустранна основа, за ускорено интегриране на иновативни технологии в нашите Въоръжени сили“, посочи министърът.

Запрянов отбеляза, че мирът и сигурността в Западните Балкани и засилването на възпирането и отбраната в Черно море са от национален интерес за България. „Тези региони са изправени пред същите рискове и заплахи за сигурността като други стратегически региони на Алианса и ние винаги сме подкрепяли запазването на фокуса на НАТО върху тях“, заяви той.

Министерство на отбраната - Пресцентър

Министрите на отбраната обсъдиха напредъка при изпълнение на целите за укрепването на възпиращия и отбранителен потенциал на Алианса, както и мисиите и операциите в контекста на решенията, взети на Срещата на върха в Хага. Те разгледаха изпълнението на ангажиментите за повишаване на разходите за отбрана и възможностите на отбранителната индустрия, последните инциденти, свързани с нарушаването на въздушното пространство на съюзниците, както и мерките за усилена бдителност „Източен страж“.

В неформална сесия на Съвета НАТО –Украйна с участието на министъра на отбраната на Украйна Денис Шмигал и върховния представител на ЕС Кая Калас министрите обсъдиха дългосрочната политическа и практическа подкрепа за Украйна.

Дебатът за изграждане на необходимите на страните-членки отбранителни способности и повишаване на отбранителната им готовност бе продължен и в европейски формат в рамките на проведената работна вечеря на Съвета „Външни работи/Отбрана“ на ЕС. Защитата на източните граници на Съюза и европейското въздушно пространство отново бе във фокуса на дискусиите на министрите на отбраната. „България планира да инвестира значителни средства по механизма SAFE в способности за противовъздушна и противоракетна отбрана, дронове и антидрон системи“, заяви министър Запрянов в своето изказване. Очаква се изпълнението на новата инициатива на ЕС за опазване на източния фланг да бъде елемент от Пътната карта за отбранителна готовност, която предстои да бъде представена от Европейската комисия в близките дни. „Усилията на ЕС трябва да допринасят за изпълнението на отбранителните планове и целите за способности на НАТО по отношение на целия спектър от операции във всички оперативни домейни“, посочи военният ни министър. Той също така се обяви за повишено финансиране за изграждане на отбранителни способности от бюджета на ЕС, включително и за разширяване на капацитета на отбранителната индустрия в европейски мащаб.

В рамките на посещението си в Брюксел Запрянов проведе двустранна среща с министъра на отбраната на Украйна Денис Шмигал, на която бяха обсъдени въпроси по двустранното сътрудничество.

На тристранна среща с министрите на отбраната на Турция и Румъния бяха обсъдени теми от взаимен интерес, свързани с регионалното сътрудничество в Черноморския регион. Министър Запрянов участва и в среща на Контактната група за предоставяне на отбранителна помощ на Украйна.