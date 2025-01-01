Имаме намерение и водим преговори да поискаме усилване на охраната на въздушното пространство на България със средства на съюзниците, съобщи министърът на отбраната Атанас Запрянов по време на изслушването си в ресорната парламентарната комисия.

БТА

Предприели сме действия за усилване на наблюдението на въздушното ни пространство в североизточно направление, каза министър Запрянов в средата на септември, след като дрон наруши въздушното пространство на Румъния по време на руска атака срещу Украйна, а преди това Полша съобщи, че е вдигнала бойни самолети във въздуха за "превантивна" операция заради опасност от удари с дронове в близки украински райони.