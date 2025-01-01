Армията ни доказа, че за извоюване на победата не е важен нито броят на оръдията, нито броят на висшите чинове във войската, каза министърът на отбраната Атанас Запрянов в словото си на тържествена кръгла маса на тема „140 години от Сръбско-българската война 1885 година“. Събитието се провежда в аула „Раковски“ на Военната академия „Георги Стойков Раковски“ в София.

"За мен е висока чест да открия кръглата маса, посветена на 140-ата годишнина от Сръбско-българската война. Днес сме тук, за да отдадем дължимото на героите, които достойно защитиха и утвърдиха България като държава, която сама може да решава своята съдба", каза министърът. „Внезапното и вероломно нахлуване на сръбската войски на българска територия поставят началото на войната. Сърбия я започва напълно убедена и уверена в своята лесна победа“, допълни още той. По думите му срещу сръбската армия тогава се изправя една неукрепнала армия. Армията ни тогава е без генерали и началници, но доказва, че когато трябва да се отстоява целостта на отечеството, България е непобедима, каза още Запрянов.

По думите му българският войник носи добродетели като дисциплина, себеотрицание и патриотизъм. "Днес, 140 години по-късно, ние, представителите на българската армия имаме привилегията и отговорността да съхраним тези добродетели", допълни министърът.

Форумът има за цел да представи последните достижения на историческата наука за Сръбско-българската война и да даде възможност на участниците да представят своята гледна точка по различни аспекти от драматичните събития през 1885 г., каза министър Запрянов.

На 19 ноември Сухопътните войски отбелязаха 147 години от основаването им и 140 години от победата на славната българска пехота в Сръбско-българската война.