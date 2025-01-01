По обвинение на Софийска градска прокуратура Т. Т. е осъден на 20 години лишаване от свобода за умишлено убийство, извършено по особено мъчителен за пострадалата начин.



По обвинителен акт на Софийска градска прокуратура (СГП) френският гражданин Т. Т. е признат за виновен за извършено от него престъпление. Наложеното му от съда наказание лишаване от свобода е 20 години при първоначален строг режим на изтърпяване.



С присъда от 22.12.2025 г. Софийски градски съд (СГС) призна подсъдимия Т. Т. за виновен в това, че на 08.05.2022 г. в гр. София, ул. "Владайска“ умишлено умъртвил С. К. – финландска гражданка, като я удушил с ръце и убийството е извършено по особено мъчителен начин за убитата.



Съдът уважи граждански искове в размер на 1 000 050 лева.



Присъдата на СГС не е окончателна и подлежи на обжалване и протестиране пред Софийски апелативен съд.