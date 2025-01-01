Президентът на Сърбия Александър Вучич заяви, че в края на следващата година ще се проведат избори, които „ще определят съдбата на страната“, и призова гражданите да вземат решенията си „с хладен разум“.

„Моля ви за едно – вземайте решенията си напълно трезво и рационално. Преценявайте какво е направено, разглеждайте плановете, програмите и хората, които имат капацитет да реализират обещаното, и тези, които нямат. Говорете със съседите и приятелите си и оставете хората сами да оценяват. Решенията не бива да се основават на лъжи“, каза Вучич.

От над година насам режимът в Белград се сблъсква с масови протести в цялата страна. Поводът беше смъртта на 16 души при срутването на козирката на ж.п. гарата в Нови Сад, но протестното движение прерасна в искания за системни реформи, борба с корупцията и предсрочни избори.

В обръщението си Вучич призова гражданите да не се водят от публикации в отделни медии, а да съдят по делата. „Не вземайте решения въз основа на измислици – че някой имал връзка с „Йованица“, че някой убивал деца в майчините прегръдки, че майка му не му е майка или баща му не му е баща. Преценявайте по това, което сме направили, което правим днес и по нашите планове за бъдещето. По това кой е бил до вас, когато беше трудно – при мигрантската криза, при наводненията, по време на пандемията, както и сега, когато вече 75 дни няма нито капка петрол от тръбопровода през Хърватия, а въпреки това няма проблеми на нито една бензиностанция“, продължи сръбският президент, цитиран от официозът „Политика“.

Вучич за пореден път през тази година обеща мащабни инфраструктурни проекти и увеличения на заплатите и пенсиите.

„Седнете със семействата си и преценете – имаше ли мир и стабилност, растяха ли заплатите и пенсиите, строяха ли се пътища, железници, научно-технологични паркове. Вижте кой какво предлага и решете сами“, каза още той.